Técnico em eletrônica é preso suspeito de extorquir vítimas de roubo de carro em Goiás

A Polícia Civil de Goiás cumpriu um mandado de prisão preventiva, na madrugada desta quarta-feira (13), contra o técnico em eletrônica Rodrigo Batista Guedes, de 31 anos, na Chapada Gaúcha (MG), a cerca de 600 km de Goiânia. Ele é suspeito de praticar golpes contra pessoas que tiveram o carro roubado. Segundo o delegado responsável pela investigação, Gustavo Rigo, da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), a estimativa é que o número de vítimas passe de centenas.

De acordo com as investigações, Rodrigo tinha acesso ao sistema eletrônico da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) de Goiás por onde acompanhava em tempo real boletins de ocorrência de roubo e furto de carro. Com essas informações em mãos, enviava mensagens para as vítimas desses crimes se passando pelo ladrão do automóvel, dizia que estava com ele em sua posse e cobrava valores para devolvê-lo, que variavam entre R$ 500 e R$ 1,5 mil. “Ele exigia vantagem financeira sob pena de colocar fogo no veículo se não pagassem”, explica o delegado da DERFRVA.

Mensagens de WhatsApp do diálogo do criminoso com suas vítimas mostram que ele se aproveitava das informações dos boletins de ocorrência para dar mais veracidade em sua farsa. Em uma dessas conversas ele diz que está com uma “bolsa rosa” e “carrinho de bebê” dentro do carro roubado.

As investigações da Polícia Civil de Goiás começaram a cerca de seis meses, quando o vítimas das extorsões procuraram a DERFRVA. Foram mais de 50 casos só nessa delegacia especializada, mas há diversas outras denúncias semelhantes em outras delegacias, inclusive em outras cidades da Região Metropolitana de Goiânia, como Trindade e Aparecida.

“O número de vítimas é indeterminado, sabemos que têm centenas, diante de vários registros que vêm ocorrendo em outras delegacias. É um número estimado”, explica Gustavo Rigo.

Segundo o delegado, Rodrigo não resistiu a prisão e confessou que estava praticando os crimes a cerca de seis meses. Ele afirma que comprou o acesso ao sistema de informática da SSPAP através de um hacker, que garantiu não saber a identidade. Gustavo afirma que os policiais tentam identificar esse suposto hacker. A reportagem não havia localizado a defesa jurídica de Rodrigo até o fechamento deste texto.

O inquérito do caso deve ser concluído nos próximos dez dias. O suspeito, que mora com a esposa e o filho em Minas, permanece preso em Goiás.