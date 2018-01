Suspeitos em veículo preto disparam e deixam um morto no setor Vale dos Sonhos

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados na noite de hoje (26) no setor Vale dos Sonhos, em Goiânia. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, dois homens, em um veículo preto, passaram pelo local e dispararam contra as vítimas. Um homem morreu no local e o outro foi encaminhado a uma unidade de saúde.