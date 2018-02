Suspeitos de roubarem encomendas transportadas pelos Correios são presos no Setor Santos Dumont

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (21) suspeitos de terem roubado um carro da agência dos Correios da Avenida Mangalô, no Setor Finsocial. A dupla foi encontrada por policiais militares em uma residência na Rua 18, no Setor Santos Dumont, de posse de várias caixas de encomendas, algumas delas já abertas.

De acordo com a PM, o crime foi cometido por volta das 15h15. Comunicada do ocorrido, uma equipe da corporação conseguiu localizar os suspeitos em um VW Gol vermelho, adentrando uma residência no Setor Santos Dumont, por volta das 17h20.

Os agentes realizaram a abordagem e encontraram no veículo diversas caixas que haviam sido roubadas. Na casa, foi encontra uma arma de fogo calibre 38 e cinco munições, que estavam escondidas em um quarto, debaixo de uma cama.

Os dois homens foram presos, conduzidos para a Central de Flagrantes e autuados em flagrante por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Um dos detidos já tinha uma passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e o outro um mandado em aberto de prisão por roubo.