Suspeitos de matar adolescente em tentativa de roubo a carro em Aparecida são presos

Três suspeitos de participarem da tentativa de assalto que resultou na morte do adolescente José Eduardo Fernandes de 14 anos, na manhã de quarta-feira (29), foram presos, na manhã desta quinta-feira (30). Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, a ocorrência está em andamento. Com o trio foram apreendidas duas armas de fogo e um carro roubado.

O estudante José Eduardo morreu depois de ser baleado dentro do carro da mãe dele, em um assalto no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Ele estava com a mãe no veículo a caminho da aula de música quando crime aconteceu.

Por volta de 6h30, dois carros começaram a seguir o automóvel em que estava a vítima. De acordo com as investigações um deles anunciou o assalto e atirou contra mãe e filho. Assustada, a mulher acelerou o veículo e os criminosos atiraram novamente, acertando o adolescente, que morreu no local.

O velório da vítima ocorreu durante toda madrugada em uma sala em frente ao Cemitério Parque, na capital.