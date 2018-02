Suspeitos de envolvimento na morte de radialista são presos em Goiás

A Polícia Civil realiza a Operação Nuntius, nesta sexta-feira (9), para prender suspeitos de envolvimento na morte do radialista Jefferson Pureza. Até o início desta manhã, três pessoas haviam sido presas e um adolescente apreendido.

Jefferson Pureza foi assassinado em 17 de janeiro deste ano em sua casa em Edealina, município de 4 mil habitantes a 154 quilômetros de Goiânia. O radialista estava deitado no chão do alpendre de casa por volta das 21 horas quando foi morto com dois disparos na cabeça.

Dois homens chegaram à rua onde Jefferson morava em uma motocicleta com o farol apagado. Usando capacete, um deles desceu, entrou pelo portão entreaberto e desferiu os tiros, fugindo em seguida.

O crime foi presenciado por uma jovem de 17 anos, grávida de quatro meses do radialista, e pela mãe dela. As investigações estão sob a responsabilidade do delegado Queops Barreto, de Edeia, que responde também pelas ocorrências de Edealina.