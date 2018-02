Suspeitos de assaltarem fazendas na região de Catalão são presos pela PM

A Polícia Militar desarticulou na noite desta terça-feira (20) parte de uma quadrilha que estava aterrorizando fazendeiros na região de Catalão, no Sul do Estado. Eles são suspeitos de terem praticado pelo menos dez assaltos em propriedades rurais, em algumas delas utilizando de violência.

O tenente-coronel Elton José Pinheiro conta que há pelo menos um mês há registros de crimes atribuídos ao grupo. “Eles agiam sempre entre quatro a cinco elementos, no período noturno. Eles utilizavam armamentos longos, rendiam e amarravam as vítimas, e levavam eletrodomésticos, veículos e dinheiro”, conta.

De acordo com o tenente-coronel, após a diligências para prender os assaltantes envolvidos, três deles foram localizadas em uma residência no distrito de Domiciano Ribeiro, em Ipameri, próximo à divisa com Cristalina. Os presos, de 25, 27 e 65 anos, informaram aos policiais que o grupo ainda tem outros dois integrantes, que permanecem foragidos.

Na casa onde estavam os suspeitos foram localizadas três espingardas, uma pistola e uma carabina, além de 130 munições de diversos calibres. Ainda foram apreendidos duas televisões, um aparelho de som, um jogo de rodas, uma luneta, um tablet, um rádio amador e mais de R$ 4,5 mil em espécie.

Os suspeitos também informaram a localização de um veículo roubado na noite anterior em uma fazenda às margens da GO-020. O veículo foi encontrado em uma mata próximo ao município de Domiciano Ribeiro.

O tenente-coronel Elton José Pinheiro afirma que a Polícia Militar continua em diligências na região em busca dos assaltantes que permanecem foragidos.