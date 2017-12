Suspeitos de arrastão em bar são mortos em confronto com a PM em Goiânia

Dois homens morreram em suposto confronto com a Polícia Militar, na na madrugada desta quinta-feira (28), no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. De acordo com a PM, a dupla havia praticado um arrastão em um bar na Avenida Paranaíba, no Centro da capital.

O arrastão ocorreu por volta de 2h, quando três homens chegaram ao bar e renderam cerca de 20 clientes. Eles pegaram celulares, carteiras e joias e fugiram em seguida em um Cross Fox roubado.

Policiais da área e das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) iniciaram uma perseguião ao veículo. Quando chegaram ao Setor Pedro Ludovico, um suspeito foi preso e os outros dois tentaram fugir. Segundo a PM, houve troca de tiros e os dois morreram, em diferentes pontos do bairro.

Os dois corpos estão no IML e ainda não foram identificados.