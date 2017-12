Suspeitos apanham durante assalto em Goiânia

Dois suspeitos de tentarem roubar um comércio foram agredidos por populares, na noite desta terça-feira, próximo à Praça do Juazeiro, no Setor Crimeia Leste, em Goiânia. A dupla armada com um revólver calibre 38 contendo três munições, chegou ao estabelecimento e rendeu as vítimas, mas foram dominados pessoas que estavam no local. A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação.

Wemerson Bandeira Aquino de Oliveira, de 20 anos, e Daniel da Silva Neis, de 19, receberam atendimento médico e foram encaminhados para à Central de Flagrantes. De acordo com a PM, eles já possuem passagens por roubo.