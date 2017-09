Suspeito de tráfico internacional de drogas é preso enquanto “curtia” feriado em Pirenópolis

Um foragido da operação Cavalo Doido foi preso pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) na madrugada deste sábado (9), por tráfico internacional de drogas. A operação foi realizada pela Polícia Federal (PF).

De acordo com a Polícia Militar (PM), Edgar Pires Abadio, de 36 anos, vulgo Abobrão, estava em uma casa em Pirenópolis quando foi abordado por policiais. Segundo a polícia, ele pretendia passar o feriado no local com seus filhos.

O suspeito apresentou um documento falso com o nome de Paulo Siqueira Viana, e estava usando um corte de cabelo diferente dos registros da polícia. Ele foi preso e conduzido para a Superintendência da Polícia Federal (PF) em Goiânia.

Essa prisão está sendo considerada pelas autoridades um duro golpe no tráfico de drogas, o suspeito é acusado de movimentar cerca de duas toneladas de maconha por mês.

Ainda foram apreendidos cinco veículos, celulares e documentos que comprovam a intensa movimentação de dinheiro e entorpecentes.

Denúncias levaram o Serviço de Inteligência da Polícia Militar até ao paradeiro de Edgar.

Desde novembro de 2016, quando foi deflagrada a operação da PF, integrantes da quadrilha liderada por Abobrão foram presos na operação Cavalo Doido.