Suspeito de tráfico é preso em Itumbiara com mais de sete quilos de maconha

O Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Itumbiara prendeu um homem de 19 anos por suspeita de tráfico de drogas. Ele foi flagrado com sete quilos de maconha na rodoviária daquele município na manhã de quinta-feira (18).

Após tomarem conhecimento de que o suspeito teria saído de Itumbiara às 11 horas de quarta-feira (17) com destino a Uberlândia (MG), com o intuito de buscar drogas ilícitas para serem revendidas no município goiano, foi realizada uma operação policial visando a prendê-lo em flagrante no seu retorno.

Por volta das 21h de quarta-feira, o rapaz chegou em Itumbiara em um ônibus de linha intermunicipal, carregando consigo uma mala. Ao desembarcar na rodoviária, foi preso em flagrante transportando o entorpecente.

Conduzido à sede do Genarc, o suspeito foi autuado pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode ultrapassar os 15 anos de prisão. Ele foi encaminhado ao Presídio de Sarandi, onde permanecerá à disposição da Justiça.