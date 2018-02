Suspeito de roubo morre em ação da Rotam dentro de Cmei, em Goiânia

Um suspeito de roubo morreu na tarde desta quarta-feira (14) em um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) no Setor Aeroviário durante uma ação de uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

A PM informou que o homem morto trafegava em uma Honda Biz quando foi abordado pelos agentes da Rotam, que consideraram sua atitude suspeita. Ele, então, empreendeu fuga por alguns quarteirões, até que parou a moto e pulou o muro do Cmei Professora Iacy Alba Rocha Ferreira Lima.

Ainda de acordo com a PM, os militares perseguiram o homem e teriam sido recebidos a tiros dentro das dependências da unidade de educação infantil. Eles revidaram e atingiram o suspeito, que morreu no local.

A corporação informou que com o homem foi apreendida uma pistola calibre 765 e que a moto utilizada por ele, que foi apreendida, tinha registro de roubo. Uma porção de droga não especificada também foi localizada no compartimento do veículo.