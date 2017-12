Suspeito de roubo e clonagem de veículos é preso na GO-040

Um homem foi preso em flagrante na tarde de hoje (12) suspeito de roubo e clonagem de veículos. Ele foi abordado pela Polícia Militar na GO-040, próximo a Aragoiânia, região metropolitana.

Após checar a documentação do veículo, os policiais encontraram sinais de adulteração, mas não havia nenhuma modificação no motor do carro. De acordo com a corporação, o real proprietário do automóvel foi identificado e disse que estava recebendo multas que não são dele. Segundo depoimento, a vítima já havia registrado ocorrência em razão das notificações. O motorista foi preso e conduzido à delegacia do município.