Suspeito de roubo é agredido com golpes de capacete por populares no Setor Bueno, em Goiânia

Um homem foi preso após uma tentativa de assalto na esquina da Avenida T-2 com a Rua T-53, no Setor Bueno, em Goiânia, na tarde desta sexta-feira (12). Ao tentar fugir, o suspeito invadiu um restaurante, assustando os funcionários e clientes. Ele foi contido e agredido com golpes de capacete.

Segundo testemunhas, dois homens teriam abordado uma mulher na Rua T-53, com umaq arma de brinquedo, quando um motociclista passou, viu a ação dos bandidos e teria gritado avisando que era um assalto. Um deles conseguiu fugir e o outro correu, tentou entrar no restaurante Cateretê, onde quebrou um portão, mas foi detido por populares.

De acordo com a corretora Rafaella Carolina, que estava almoçando no restaurante Cateretê, o suspeito ainda apanhou dos populares. "Só não foi linchado porque seguraram ele até a polícia chegar, mas levou muito capacete na cabeça", contou a corretora, que assim como os outros clientes do estabelecimento, ficou muito assustada.

Uma das funcionárias do restaurante disse que ouviu o motociclista gritando "ladrão" e logo todos ficaram desesperados. "Ele veio para o restaurante, mas já tinham fechado o portão e mesmo assim ele quebrou, mas foi contido".

Procurada, a Polícia Militar afirmou que não há registro sobre o caso.