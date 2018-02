Suspeito de praticar série de assaltos em Aparecida de Goiânia é preso em Abadia de Goiás

Um homem de 23 anos foi preso na tarde de segunda-feira (19), em Abadia de Goiás, suspeito de praticar uma série de assaltos em Aparecida de Goiânia. A Polícia Militar foi informada sobre os crimes, ocorridos na região do Jardim dos Ipês, e conseguiu localizar o suspeito após diligências.

No local onde o suspeito estava escondido foi encontrada uma motocicleta que possuía as mesmas características do veículo usado nos assaltos. Também foram apreendidos seis motores de motocicleta com numeração suprimida, 19 aparelhos celulares sem procedência, uma arma de fogo garrucha calibre .22, uma espingarda .28 desmontada e 34 munições calibre .22.

O suspeito foi encaminhado ao 4º DP de Aparecida de Goiânia. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, roubo e receptação.