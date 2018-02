Suspeito de matar namorada em Goiânia tem prisão preventiva decretada

Atualizada às 18h00 de 19/02/2018

O juiz Oscar Oliveira de Sá Neto converteu a prisão em flagrante para preventiva do comerciante José Carlos Oliveira, de 37 anos, assassino confesso da morte da servidora pública Giselle Evangelista, de 38 anos, na tarde desta segunda-feira (19). A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada na 7º Vara Criminal.

O homem era namorado da vítima, que foi encontrada morta no apartamento dele, no Setor Vila Alpes, em Goiânia, na tarde da última sexta-feira (16). Ele foi achado em Pirenópolis, na Região Central de Goiás. No mesmo dia em que aconteceu o crime, o carro dele já havia sido encontrado abandonado na GO-431 da mesma cidade.

Na decisão, o magistrado relatou que "pela gravidade e circunstâncias, condutas dessa natureza colocam a ordem pública em risco de conturbação social. Também por indicar feminicídio e o acusado apresentar crueldade, periculosidade excessiva e real converto a prisão provisória em preventiva".

O acusado contou que pensou em cometer suicídio após assassinar a namorada, o que ele já havia confessado à polícia quando foi preso no final de semana passado. "Me perdi e meu carro estragou. Andei a pé até Pirenópolis. Saquei dinheiro no banco e tirei um tempo pra pensar. Surtei e fui para o mato, dormi na beira de um rio e até agora não comi. Eu estava tentando suicídio e acho que alguém me viu. Carregava uma faca. Se eu fosse pego deitava em cima da faca e me matava”.

José Carlos afirmou, ainda, que decidiu seguir pela rodovia, pois tinha medo de cometer suicídio em um matagal e o seu corpo não ser encontrado e que estudou maneiras para tirar a própria vida. “Fiquei com medo de fazer isso no mato e meu corpo não ser encontrado, por isso estava indo para a rodovia, que foi quando fui pego. Não tive tempo de concluir o ato. Estudei maneiras rápidas de me matar, que era essa ou enforcamento. Mandei atirar na minha cabeça quando me pegaram, para encerrar isso”

O homem relatou que sofreu ameaças dos policiais, porém não forneceu mais detalhes.

A família de Giselle Evangelista acompanhou a audiência de custódia e comemorou a decisão do magistrado. No entanto, até o momento os familiares preferiram não se pronunciar.

Já a Polícia Civil (PC) aguarda os resultados dos laudos periciais para saber o que teria causado a morte da mulher, mas a linha de investigação é morte por asfixia.