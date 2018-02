Suspeito de matar namorada em Goiânia é preso em Pirenópolis

Atualizada às 11h



O suspeito de ter matado a servidora pública Giselle Evangelista, de 38 anos, cujo corpo foi encontrado no apartamento dele, no Setor Vila Alpes, Região Sudoeste de Goiânia, foi preso na noite de sábado (17). O comerciante José Carlos de Oliveira Júnior, de 37 anos, era namorado da vítima e, segundo informações da Polícia Civil (PC), estava escondido em uma mata de Pirenópolis, na Região Central do Estado, desde o dia de cometimento do crime, na sexta-feira (16).

O carro que estava em nome de terceiros, mas que segundo a PC era de José Carlos, já havia sido encontrado na noite de sexta em uma mata de Pirenópolis, na GO-431. Foi a partir do local que policiais da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) e do Grupo Tático 3 (GT3), ambos da PC, passaram a procurar o suspeito. O suspeito está detido em uma cela da DIH, em Goiânia. Ele deve prestar depoimento ainda hoje e os policiais ainda vão realizar diligências para avançar na investigação do crime. Uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (19) será feita para dar detalhes do caso.

O crime teria ocorrido ainda na madrugada de sexta-feira, segundo as imagens de câmeras de monitoramento do prédio em que o suspeito morava. O corpo de Giselle foi localizado horas depois, quando a família dela não conseguiu contato telefônico e foi até o prédio na Vila Alpes. A porta do apartamento estava aberta e os familiares a encontraram morta, com sinais de asfixia. Desde então, o comerciante não tinha sido visto e era procurado pela polícia.