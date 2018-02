Suspeito de integrar quadrilha de roubo e desmanche de caminhonetes é preso em Goiânia

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (24) na região sudoeste da capital. Segundo a Polícia Militar (PM), ele é suspeito de ser integrante de uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes em Goiânia. Os veículos eram levados para uma chácara em Abadia de Goiás, onde eram desmanchados

De acordo com a PM, o homem foi abordado por uma equipe do Choque. Após checagem dos dados, os policiais averiguaram que o suspeito é foragido da Justiça de Água Boa (MT), onde cumpria pena por tráfico de drogas. Na revista, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e constataram que o veículo usado pelo suspeito possuía registro de roubo e estava com as placas clonadas.

O homem contou que as caminhonetes eram levadas para uma chácara em Abadia de Goiás e desmanchadas. No local, os policiais encontraram vários veículos roubados e algumas peças prontas para serem vendidas. O homem disse ainda, de acordo com a PM, que as peças eram comercializadas na Vila Canaã.