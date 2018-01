Suspeito de fraudar exame da OAB é preso pela PF em local de prova

Após fazer a prova da 2ª fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para outra pessoa, um homem foi preso pela Polícia Federal no fim da tarde de domingo (21), em uma escola da região central de Palmas (TO).

De acordo com a comissão responsável pela aplicação das avaliações, os fiscais constataram fortes indícios do uso de documentos falsos já na 1ª fase do exame, em novembro de 2017. Segundo a Polícia Federal, o homem responde por um crime parecido, cometido em Minas Gerais, em 2015.

O suspeito seria servidor do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (SP), mas não teve o nome revelado. Ele deve ser autuado por uso de documentos falsos e será encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas. O candidato que contratou o suspeito também deverá responder pelo mesmo crime.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelas provas, foi procurada pelo G1 Tocantins, mas ainda não respondeu.