Suspeito de estuprar e matar enteado é agredido por presos em Goiânia

Gedeon Alves dos Santos, suspeito de estuprar e matar o enteado de 2 anos no último dia 3, em Goiânia, ficou ferido após ser agredido por outros presos na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), na tarde desta segunda-feira (20).

De acordo com a DIH, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foi acionado para cuidar dos ferimentos do homem. O suspeito e a mulher, a vendedora de produtos de beleza Bruna Lucinda Batista Ferreira, começaram a ser investigados após levarem a criança até a Unidade de Pronto Atendimento no Residencial Itaipu.

Os dois alegaram que o menino teria sido vítima de um acidente. Vizinhos do casal já tinham denunciado que havia a suspeita de espancamento. A polícia informou que os dois planejavam fugir de Goiânia quando foram presos.

O homem confessou que estuprou a criança e um lado posterior do IML comprovou as agressões.