Suspeito de agressão nega que briga em calourada da UFG tenha sido motivada por transfobia

O jovem suspeito de agredir a estudante transexual Karen Alves Aguiar durante uma calourada da Universidade Federal de Goiás (UFG), na última segunda-feira (29), nega que a briga foi motivada por transfobia e diz que a atacou “impulsivamente” após ser asfixiado por ela. Em boletins de ocorrência registrados pelas duas partes envolvidas logo após a briga, ambos são tratados como vítimas e como agressores no caso.

O rapaz, que não quer ter seu nome divulgado, decidiu se manifestar por e-mail. No texto – em que se refere à jovem apenas como “Sr.” –, ele diz não ser preconceituoso e alega que apenas revidou violência sofrida “Tenho amigos e parentes homossexuais aos quais sempre respeitei e tenho admiração pelas pessoas que são, e jamais faltei com o respeito ou tive preconceito pelas suas escolhas”, afirmou. “Assim fui educado por meus pais e é assim que vivo”, garantiu.

Sobre o dia da briga, o jovem diz que estava no Parque Vaca Brava com um amigo, comemorando o ingresso na UFG, quando começou a chover e eles se abrigaram em uma barraca de coco. “Dali se aproximou uma jovem e logo em seguida aproximou de nós o Sr....., até o momento não identificado, chegou me abraçando e logo percebi que não se tratava de uma garota, pois passou o queixo no meu ombro e senti áspero com sinal de barba crescendo, coisa que acontece nas baladas e no nosso convívio juvenil diariamente e nunca ouve nenhum incidente a respeito disso [sic]”.

De acordo com ele, pouco depois Karen e o amigo dele começaram a se beijar, quando o rapaz teria percebido que ela é transexual. “Meu amigo percebeu o que estava rolando e começou a rir da situação inesperada, não com deboche, mas pela surpresa. Acho que o Sr...., Pensou que fui eu que contei, mas foi ele mesmo que percebeu [sic]”, declarou.

De acordo com o relatante, a estudante, então, teria desferido um soco em suas costas, resultando em uma discussão que teria culminado com a jovem o segurando “agressivamente pelo pescoço”. “Impulsivamente dei um soco para afastá-lo, ao se afastar tropeçou e caiu próximo a uma lixeira, foi quando ele pegou uma garrafa de vidro, quebrou-a e veio em nossa direção muito nervoso dizendo que ia me furar. Não havendo clima para uma conversa amigável, na minha intuição e instinto corri para buscar proteção e ajuda de policiais [sic]”, conta. “Ainda mesmo com a presença de policiais o Sr...., continuou me ameaçando [sic]”.

Denúncia

Na versão de Karen, a confusão começou quando ela levou um soco e um chute do jovem, depois de beijar um amigo dele. “Ele falou que eu era homem, traveco e merecia morrer”, relata.

Ela conta que ao ser agredida caiu no chão, mas se levantou e perseguiu o agressor com uma garrafa quebrada. Em frente a um bar, ela pediu ajuda para policiais militares, que encaminharam a dupla para a Central de Flagrantes, onde foi aberto um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Os policiais militares relataram que presenciaram apenas a discussão verbal entre a estudante e o aprovado. A aluna também realizou o exame de corpo de delito. Ela disse que não ficou com marcas, mas que ainda sente dor na região das costelas.

Por nota, a Associação Atlética de Administração (A.A.A.ADM) da UFG publicou uma nota de repúdio a agressão sofrida por Karen, que foi classificada como tendo uma motivação transfóbica, que é a discriminação e repulsa por transexuais. “A agressão aconteceu em decorrência ao preconceito e desrespeito à Karen simplesmente pela sua essência, por viver a sua verdade”, diz a nota.