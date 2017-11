Supermercado obriga criança negra a comprovar compras e terá que pagar multa de R$ 458 mil

O Extra hipermercado terá que pagar R$ 458 mil de multa por obrigar uma criança negra de 10 anos a comprovar suas compras. A multa foi imposta pelo Procon-SP e mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

De acordo com o processo, a criança estava sem um responsável e foi levada por um funcionário do estabelecimento para uma sala para explicar sobre um possível furto atribuído a ele. O menino tinha a nota fiscal dos produtos e foi constrangido a permanecer na sala, onde foi inquirido por funcionários do supermercado.

O Procon-SP entendeu que o caso foi uma situação abusiva e aplicou multa de R$ 458 mil. Já a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva considerou que não se verifica no caso concreto violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, nem tampouco caráter confiscatório da penalidade imposta. E negou provimento ao recurso de apelação da autora, decisão unânime da 13ª câmara de Direito Público.

O Extra disse que não pode comentar sobre o caso porque o caso está em andamento.