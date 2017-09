Supermercado em Goiânia é interditado após denúncias no Procon e na Vigilância Sanitária

O supermercado Gentil, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia, foi interditado na manhã desta terça-feira (5), após denúncias feitas no Procon Goiânia e na Vigilância Sanitária.

De acordo com o órgão de fiscalização, foram apreendidos no local cerca de 800 kg de alimentos impróprios para o consumo, entre carnes, refrigerantes e massas. "Nunca aconteceu isso em Goiânia. Nunca vi tanta coisa fora da lei, é assustador. Realmente não tem como explicar isso", informou o superintendente do Procon Municipal, José Alício de Mesquita.

As equipes do Procon e da Vigilância Sanitária, que estão no estabelecimento, ainda encontraram outras irregularidades, como as condições de armazenamento de alimentos. "Não tem condicionamento para as carnes, não tem ambiente pra estocar alimentos e bebidas. Está tudo jogado, coisas no sol, produtos em meio aos roedores e outros produtos vencidos e sem origem", finalizou Mesquita.

A multa aplicada ao supermercado pode variar entre R$ 600 e R$ 8 milhões.

A reportagem tentou contato com o supermercado Gentil, mas não conseguiu retorno.