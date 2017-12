SSP proíbe agentes de divulgarem imagens e dados de presídios

Na semana em que 40 detentos conseguiram fugir de unidades prisionais do Estado e um homem foi decapitado dentro da cadeia municipal de Jaraguá (120 km de Goiânia) a Superintendência de Administração Penitenciária (Seap), ligada à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO), reedita uma portaria em que proíbe que os servidores do sistema prisional divul...