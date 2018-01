"Sou inocente", diz médico acusado de abuso sexual em Goiânia

O médico ginecologista Joaquim de Sousa Lima Neto, 58 anos, preso preventivamente por suspeita de abusar sexualmente de suas pacientes durante as consultas afirmou em entrevista à TV Anhanguera que é inocente. “Sou uma pessoa inocente, eu constituí um advogado e vou usá-lo com este propósito (de provar inocência)”, afirmou. Três pacientes prestaram queixas contra ele na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Na entrevista, Joaquim afirmou que apesar de atuar principalmente com ginecologia e obstetrícia não possui especialização na área. Com isso, não poderia divulgar ser ginecologista, segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), Leonardo Mariano Reis.

Porém, de acordo com Reis, não há impedimento para que o sujeito atue com tais especialidades, podendo realizar procedimentos diversos, com exceção de lipoaspiração, cuja realização é regida por resolução específica. O fato deve ser apurado na sindicância que foi aberta pelo Cremego.

O número CRM do médico está regular. “Ele atuava legalmente dentro do conhecimento do Conselho, mas não há registro de especialidade ou residência em determinada área”, explicou. “Caso exista a especialização, é obrigatório registrá-la no Conselho”.