Som automotivo anima foliões no carnaval de Três Ranchos

Com som automotivo na Praça do Rosário e no Lago Azul, milhares de turistas se divertem na cidade de Três Ranchos. Quem não fica na festa “oficial” improvisa a folia do próprio jeito. É comum ver pessoas nas calçadas de residências com uma lata de cerveja na mão e o som do carro ligado.

A Prefeitura de Três Ranchos estima que pelo menos 10 mil pessoas vão passar pela cidade nos dois próximos dias de festa. Paulo Fernandes, de 23 anos, está em Três Ranchos em um grupo de 24 pessoas que moram no município de Nazário, distante 563 quilômetros.

Com os amigos Eduardo Rios, de 23 anos, e Thiago Oliveira, de 26 anos, Paulo pintou a barba de prata e andou sem camisa pulando e dançando na Praça do Rosário. “É um carnaval maravilhoso! Nós estamos amando. Chegamos no sábado e só vamos embora no fim de semana”, comemora Paulo.

Ainda hoje os foliões poderão curtir o show gratuito do Grupo de Dança Ritimos, Soulshine, DJ Denis C e da dupla sertaneja George Henrique & Rodrigo, entre 22h e 4h.