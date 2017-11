Soldado se contradiz ao depor sobre caso Wallacy

O soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) Lucimar Correia da Silva foi indiciado pelo homicídio doloso do marceneiro Wallacy Maciel de Farias, de 24 anos. O jovem foi morto durante uma abordagem policial na madrugada do dia 9 de setembro no residencial Canadá, região Sudoeste de Goiânia. Imagens de câmeras de segurança, contradições nos depoimentos dos PMs e uma t...