Soldado da PM é afastado das ruas de Goiânia após matar marceneiro em abordagem policial

O soldado Lucimar Correia da Silva já foi afastado das ruas a pedido do secretário de Segurança Pública de Goiás, Ricardo Balestreri, e agora trabalha somente com serviço administrativo na Polícia Militar (PM).

O caso aconteceu em setembro, no Residencial Canadá, em Goiânia. O marceneiro Wallacy Maciel, de 24 anos dirigia o carro da namorada quando foi abordado por policiais. Ele foi atingido com dois tiros e morreu no local.

A informação inicial é que o caso teria sido uma troca de tiros, mas o inquérito da corregedoria apontou como homicídio.

Wallacy não tinha passagem pela polícia, de acordo com o delegado responsável pela investigação do crime, Ernani Cazer, da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH).