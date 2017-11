Sofrimento no transporte coletivo da Grande Goiânia já começa nos pontos de ônibus

Porta de entrada para o sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, os pontos de embarque e desembarque (PED) são um exemplo do que os usuários vão enfrentar mais à frente: lotação, desconforto e falta de estrutura. Os locais com maior movimentação de pessoas que, em tese, demandariam maior atenção do poder público, não fogem desta regra. O ponto ...