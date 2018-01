Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia repudia conduta de médico preso por abuso sexual

A Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia repudia o comportamento do médico Joaquim de Souza Lima Neto, de 58 anos, preso suspeito de abusar sexualmente das pacientes. Em entrevista à rádio CBN Goiânia, o presidente Maurício Machado da Silveira afirmou que vai aguardar as investigações da Polícia Civil. Joaquim foi preso preventivamente, na manhã de terça-feira (23), após três pacientes procurarem a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) e registrarem queixa contra ele.

Maurício esclareceu ainda que cabe ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) punir o profissional. “Só o fato de Conselho ter notícia, for noticiado que aconteceu, automaticamente abre-se uma sindicância para apurar os fatos. Com isso, se for julgado procedente, abre-se um processo ético profissional, que terá um julgamento onde ele (médico) vai se defender. Vai apurar os fatos e saber no final se ele será condenado ou não”, afirmou o presidente.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás disse que, cumprindo o seu dever legal de fiscalizar o exercício da medicina e zelar pelo respeito à ética médica e à dignidade da pessoa humana", irá apurar os fatos noticiados relativos à prisão do médico ginecologista suspeito de abusar sexualmente de pacientes. Informou ainda que dará celeridade à apuração de tais fatos em razão da gravidade do que já foi divulgado, e que dará prosseguimento às providências cabíveis.

Na manhã desta quarta-feira (24), a titular da Deam, Ana Elisa Gomes, contou que após a divulgação do caso mais de 50 mulheres procuraram a delegacia, destas 15 registraram queixa. Ainda de acordo com Ana Elisa, os casos ocorridos nos últimos seis meses vão resultar em abertura de inquérito, porém mesmo que os mais antigos não sejam investigados. Ela ressalta que eles são importantes na investigação e auxiliam a traçar o perfil do médico enquanto suspeito dos abusos.

A titular agora tem 10 dias para concluir o inquérito e Ana Elisa acredita que durante este tempo Joaquim deve continuar preso em uma das celas da Deam.

Procurada pela reportagem, a direção do Hospital onde o médico trabalhava até dezembro do ano passado informou que não irá se manifestar sobre o caso.