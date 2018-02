Sobe para 9 número de mortos em acidente na BR-020, em Formosa

Subiu para nove o número de mortos no acidente entre um ônibus e duas carretas, na manhã desta quinta-feira (15), na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Hospital de Brasília, as três vítimas transportadas pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para a unidade de saúde não resistiram aos ferimentos e morreram. A última apresentava múltiplos traumas e veio a óbito na noite de ontem.

Um boletim médico divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nesta sexta-feira (16), informa que 12 vítimas do acidente foram atendidas na rede pública, destas 5 permanecem internadas, 4 já receberam alta e 3 morreram. Outros 18 feridos foram encaminhados para hospitais no Entorno do Distrito Federal e para Formosa.

O ônibus da Viação Guanabara transportando 43 passageiros saiu de Cajazeiras (PB) com destino a Goiânia, no quilômetro 45, entre os povoados de JK e Bezerra, onde a pista é simples. O impacto destruiu uma das laterais do veículo. A empresa ainda não divulgou a relação com os nomes dos passageiros que estavam no veículo.

Uma das carretas atingida transportava adubo e após o acidente parte da carga ficou espalhada na pista. O congestionamento no trecho chegou a 4 quilômetros, de acordo com a PRF.