Sobe para 31 o número de denúncias formais contra médico suspeito de abuso sexual em Goiânia

A quinta-feira (25) foi movimentada na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), mais oito mulheres formalizaram denúncia contra o médico ginecologista Joaquim de Sousa Lima Neto, 58 anos, preso preventivamente suspeito de violência sexual mediante fraude. Agora são 31 denúncias formais contra o profissional.

Joaquim, preso desde terça-feira (23), foi inicialmente denunciado por três pacientes. De acordo com as vítimas, o ginecologista praticava atos libidinosos durante as consultas, ocorridas em dezembro do ano passado.

No entanto, o médico já havia sido condenado por violação sexual mediante fraude, em 2015, a fazer serviços comunitários e pagar multa. O ginecologista recorreu da pena em liberdade e aguardava o julgamento do recurso exercendo normalmente a profissão.

A delegada Ana Elisa explicou que os casos ocorridos nos últimos seis meses vão resultar em abertura de inquérito, porém, ela ressalta que, mesmo que os acontecimentos mais antigos não sejam investigados, eles são importantes na investigação e auxiliam a traçar o perfil do médico enquanto suspeito dos abusos.