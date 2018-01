Sistema prisional: União diz que Estado só usou 18% da verba disponível

Após a rebelião na Colônia Agroindustrial, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, o governo federal e o de Goiás divergem sobre investimentos no setor.

Após crítica do governador Marconi Perillo de que é necessária uma maior participação do governo federal na questão penitenciária e que recursos estariam estagnados para gerar superávit fiscal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou uma nota oficial informando que Goiás recebeu R$ 31,944 milhões do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para construir ou ampliar seu sistema prisional.

De acordo com o ministério, o Estado apresentou projetos para construir uma unidade masculina de regime fechado com 388 vagas em Planaltina de Goiás e para criar mais 150 vagas no regime fechado no município de Anápolis. Deste total, R$ 5,618 milhões teriam sido executados, totalizando 18% do valor disponível.

O ministério aponta ainda que R$ 8,8 milhões foram repassados para compra de aparelhos e modernização e R$ 4 milhões para custeio, resultando no total de R$ 44,78 milhões em 2016.Já na última sexta-feira, o Ministério da Justiça teria repassado R$ 17,7 milhões ao Estado, referentes ao Funpen 2017.

Em resposta, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária diz que “os pagamentos são realizados conforme a evolução da obra, cujo prazo de conclusão se encerra somente em dezembro de 2018, considerando-se que a execução é de 18 meses, contados a partir de junho de 2017”, além de apontar onde os outros recursos estariam sendo aplicados.

Confira as notas na íntegra:

Nota SSPAP

A respeito das informações do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça, que mostra o monitoramento financeiro em recursos repassados ao sistema penitenciário goiano, em 2017, onde aparece a execução de 18% do total repassado de R$ 31.944.444,44, até 22 de dezembro de 2017, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) esclarece que os pagamentos são realizados conforme a evolução da obra, cujo prazo de conclusão se encerra somente em dezembro de 2018, considerando-se que a execução é de 18 meses, contados a partir de junho de 2017.

Sobre o valor de R$ 8.840.000,00, esclarecemos que o quantitativo foi devidamente aplicado em compra de aparelhos e modernização, além dos outros R$ 4 milhões que foram aplicados em custeio.

Sobre o valor de R$ 17.732.768,86, repassado na última sexta-feira (29/12), esclarecemos que o montante de R$ 11,2 milhões será utilizado na ampliação e reforma da unidade prisional de Anápolis, e R$ 6,5 milhões em aparelhamento e custeio, conforme Termo de Adesão, datado de 26 de dezembro de 2017 e Ofício Circular nº 133/2017/DIRPP/DEPEN-MJ.

A SSPAP sempre manteve com o Ministério da Justiça um histórico de boas e relevantes parcerias em prol da segurança pública. Entretanto, reitera que os valores repassados nos convênios formulados ainda são insuficientes para que se possa garantir melhorias estruturais no sistema penitenciário e espera que haja sensibilidade do Governo Federal no sentido de ampliar os volumes financeiros neste e nos próximos anos.

Nota Ministério da Justiça e Segurança Pública

Em 31 de dezembro de 2016, o Estado de Goiás recebeu R$ 31.944.444,44 do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para construir ou ampliar seu sistema prisional. O Estado apresentou projetos para construir uma unidade masculina de regime fechado com 388 vagas no município de Planaltina de Goiás e para ampliar em 150 vagas o estabelecimento masculino de regime fechado no município de Anápolis. O monitoramento financeiro mantido pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) mostra que, até 22 de dezembro de 2017, o Estado havia executado apenas R$ 5.618.465,75 desse montante, o que equivale a 18% do total repassado. Significa dizer que a diferença de R$ 26.325.978,69 está disponível no Fundo Penitenciário Estadual sem movimentação há mais de um ano exclusivamente para obras de construção e ampliação.

Outros R$ 8.840.000,00 foram repassados para compra de aparelhos e modernização e R$ 4 milhões para custeio, resultando no total de R$ 44,78 milhões em 2016.

Além disso, na última sexta-feira (29), o Ministério da Justiça repassou R$ 17.732.768,86 ao Estado de Goiás, referentes ao Funpen 2017.

O governo federal vem cumprindo a tarefa de oferecer assistência técnica e financiamento ao Estado de Goiás para manutenção, ampliação e melhoria do sistema prisional com regularidade. A tabela a seguir contém os dados do monitoramento financeiro mantido pelo Depen e lista os recursos repassados via convênio ou contrato da União com o Estado de Goiás desde a criação do Funpen.