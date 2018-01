Sindicato e grupo de apoio divergem sobre atendimento

Na segunda-feira (8), no momento da fuga, 146 adolescentes estavam no Case do Vera Cruz 1 e apenas quatro agentes de segurança educacional estavam de plantão. Nesta quarta-feira (10), com a chegada de novos menores infratores, o número de internos aumentou para 155 e o de agentes para dez. Alguns contaram que foram convocados fora do expediente para ajudar no trabalho. O ...