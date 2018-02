Um grupo de sindicalistas protesta contra a Reforma da Previdência, na manhã desta segunda-feira (19), na Avenida Goiás, em frente ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Centro de Goiânia. O trânsito no sentido Rodoviária - Praça Cívica está parado e os motoristas estão desviando pela Rua 3.

A Polícia Militar acompanha a manifestação e informou que está pacifica. O grupo seguirá até a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, segundo a PM.