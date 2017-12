Silêncio no local é motivo de tristeza

“Antes a gente chegava a até se incomodar com o barulho das crianças aqui, correndo e brincando, mas agora dá muita tristeza não tê-las gritando, ficando só o silêncio”, conta o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães, cuja sede fica no Parque Mutirama. Populares que passam na Alameda do Contorno, no Centro, sempre pergunta...