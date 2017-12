Siga, em tempo real, a movimentação na Rua 44 para as compras de fim de ano

A nove dias do Natal e a 15 da noite de Réveillon, a região da Rua 44, no setor Norte Ferroviário, em Goiânia, tem movimentação intensa de pessoas que querem comprar presentes de fim de ano ou roupas para revenda.

Ônibus de todas as partes do País trafegam pelo tradicional logradouro goianiense, juntamente com veículos de todos os tipos, que se confundem ainda com os pedestres e vendedores que visitam e trabalham no local.

Nesta manhã de sábado (16), o POPULAR traz para você, em tempo real, toda a movimentação na rua, mostrando os problemas e apresentando ainda dicas para se preparar e curtir o dia de compras. Acompanhe: