Sexto envolvido em roubo a banco de Silvânia morre em confronto com a polícia

O sexto e último suspeito de envolvimento no roubo a Caixa Econômica Federal em Silvânia morreu em confronto com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (10). Segundo a PM, o grupo era composto por seis homens. Quatro deles morreram em confronto no dia do crime e um acabou preso. A ação aterrorizou os moradores da cidade que fica a 83 quilômetros de Goiânia.

De acordo com a PM, Daniel da Gama Bittencourt foi localizado na zona rural do município, resistiu à prisão e morreu em confronto com os policiais. Na madrugada do último sábado, o grupo explodiu a agência bancária e fez clientes de um bar como refém e matou um morador da cidade.

A vítima dos criminosos passava pela rua no momento do crime morreu com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. Segundo testemunhas, Marcos Antônio de Souza, de 21 anos, não teria obedecido a ordem de parar dos bandidos.

Após a explosão, o grupo fugiu em um carro que foi abandonado no trevo da GO-010. No mesmo local um refém foi liberado.