Sete detentos fogem de presídio em Jaraguá; dois são recapturados

Buraco feito dentro da Unidade Prisional de Jaraguá. Sete detentos fugiram da cadeia, no Centro goiano

Sete detentos fugiram na tarde desta terça-feira (12) da Unidade Prisional de Jaraguá, no Centro goiano, a 125 quilômetros de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM-GO), os presidiários conseguiram escapar por meio de um buraco aberto que dá acesso para fora da cadeia. Horas após a constatação da fuga, dois dos fugitivos foram recapturados.

Em nota, a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) afirma que as forças de segurança pública estão fazendo rondas na região em busca dos cinco detentos foragidos.

Ainda de acordo com a Superintendência, serão abertos procedimentos administrativos para a apuração do ocorrido no espaço.

Confira abaixo a lista divulgada pela Seap com os nomes dos detentos fugitivos:

Adenísio Gomes de Castro

Antonio Alves Fontes Júnior

Ícaro Vinicius dos Santos

Paulo Roberto Pires Tavera

Yuri Martins Barbosa

Vinicius Antônio Ribeiro de Sousa

Walter Martins Barbosa