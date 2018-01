Servidores pedem exoneração após mortes em Anápolis

O clima tenso na segurança pública em Anápolis fez com que três vigilantes penitenciários temporários pedissem dispensa nesta quarta-feira (03), além de um agente de carreira que solicitou exoneração. Depois do assassinato de dois servidores do sistema prisional na terça-feira (2), a cadeia do município foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada e um detento fo...