Servidores da Prefeitura de Nova Roma são presos em operação contra desvio de combustíveis

Dois servidores da Prefeitura de Nova Roma, na região nordeste de Goiás, foram presos na manhã desta terça-feira (20) durante a deflagração da Operação Bizâncio 18, do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO). Os detidos são suspeitos de participarem de um esquema de desvio de combustíveis e de praticarem falsidade ideológica e fraude em licitações. O proprietário e o gerente de um posto de combustíveis do município também foram presos.

A investigação realizada pelo MP indicou a existência de um grupo criminoso na cidade que desviava combustíveis para particulares, com pagamento pelo município. Segundo apurado até o momento, os desvios superam R$ 500 mil.

Durante a operação, que foi coordenada pela Promotoria de Justiça de Iaciara e contou com o apoio de equipes da Polícia Civil e Polícia Militar (COD e GPT), foram apreendidos documentos, uma arma de fogo, munição, R$ 7,3 mil em espécie e celulares. Conforme o MP-GO, as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos.

Além dos quatro mandados de prisão - três cumpridos em Nova Roma e um em Mambaí -, a decisão judicial inclui ainda nove mandados de busca e apreensão, dos quais cinco foram cumpridos na Prefeitura de Nova Roma, nas Secretarias de Administração, Finanças, Setor de Licitações, Controle Interno e Compras.

A Prefeitura de Nova Roma foi contatada, mas não se manifestou sobre o assunto até o momento desta publicação.