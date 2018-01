Servidor do Case Goiânia fica ferido durante nova tentativa de fuga

Por nota, o Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes (Gecria), da Secretaria Cidadã, informou que “todas as providências estão sendo tomadas” e que o interno envolvido será transferido

Eduardo Ferreira/DPEGO

Case do Vera Cruz I, em Goiânia, registrou fuga de 14 adolescentes no início do mês