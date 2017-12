Serviço de limpeza no Hugo segue comprometido

O serviço de limpeza no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) está comprometido desde quinta-feira (7). Funcionários de serviços gerais não estariam trabalhando por falta de pagamento. O POPULAR esteve na unidade 1de saúde neste domingo e constatou o acúmulo de sujeira na entrada da unidade. Verificou-se, também, que não havia guardas na guarita, assim como aconteceu no sábado.

O servidor público Edson Soares Rodrigues, que tem um parente internado no hospital, relatou à reportagem que a situação está prejudicando os pacientes. “Ontem mesmo meu cunhado, que tem 94 anos, vomitou na cama e só uma hora e meia depois uma enfermeira trocou o lençol. Mas o chão mesmo ficou sujo”, disse.

Outra parente de paciente internado no hospital, que preferiu não ser identificado, informou que os banheiros estão sem limpeza há pelo menos três dias. “Eles deram sacos de lixo para pegarmos a sujeira e colocarmos no corredor, mas ninguém recolheu”, revelou.

No sábado, uma acompanhante relatou a falta de limpeza do hospital e mostrou imagens dos cestos de lixo infectante, comum e do banheiro cheios, além de copos no chão. De lá para cá, diz ela, a situação piorou. “Tinha até xixi no corredor e não tinha ninguém para passar um pano”, criticou.

Greve

À reportagem, parentes de pacientes internados disseram ter ouvido de funcionários que a interrupção no serviço de limpeza teria sido provocado por uma greve deflagrada devido à falta de pagamentos. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente nem por trabalhadores de outros setores do hospital, que alegaram não ter conhecimento sobre o assunto.

A Organização Social (OS) Gerir, responsável pela administração do Hugo, reconhece o problema na limpeza e diz que aguarda o repasse de recursos por parte da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, para efetuar os pagamento referentes aos prestadores de serviço do hospital. O texto diz, ainda, que a entidade tem ciência “da crise econômica que afeta todos os Estados” e assegura que “vem tomando as providências necessárias para que a qualidade do atendimento prestado aos pacientes da unidade não seja prejudicada”.

Por nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) disse ter informado a Secretaria da Fazenda das necessidades de custeio da rede hospitalar e aguarda os respectivos repasses.