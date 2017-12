Será que chove? Veja a previsão do tempo para o dia 31 em Goiânia e nas cidades turísticas de Goiás

Quem já está se programando para passar a virada do ano em alguma festa em Goiânia ou nas cidades turísticas do Estado já deve separar uma capinha e um guarda-chuva. Segundo os dados do site ClimaTempo, haverá pancadas de chuva a qualquer momento do dia 31.

No Centro-Oeste do Brasil, a virada de 2017 para 2018 será em uma noite quente e abafada. Não dá para descartar a chance de pancadas de chuva, mas o maior risco de chover é maior na região Central e Norte do Estado.

A previsão do tempo em Goiânia para este resto de semana e Réveillon será de parcialmente nublado a nublado passando a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas até a virada para 2018. Os termômetros deverão marcar altas temperaturas, com máxima de 34 graus e mínima de 20 graus. O céu deve permanecer nublado e com previsão de rápidas chuvas a qualquer hora do dia.

O tempo também deve ficar nublado durante o primeiro dia do ano em Goiânia. O dia no dia 1º de janeiro de será de sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas entre 20º C e 31ºC.

Confira a previsão do tempo na capital e nas principais cidades turísticas de Goiás na véspera e no primeiro dia do ano:

Goiânia

31/12

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima: 20º C / Máxima: 31º C

01/01

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mínima: 20º C / Máxima: 31º C



Caldas Novas

31/12

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Mínima: 18º C / Máxima: 26º C

01/01

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Mínima: 19º C / Máxima: 26º C



Cidade de Goiás

31/12

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima: 22º C / Máxima: 33º C

01/01

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mínima: 22º C / Máxima: 33º C



Pirenópolis

31/12

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima: 21º C / Máxima: 32º C

01/01

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mínima: 21º C / Máxima: 33º C



Alto Paraíso de Goiás

31/12

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima: 18º C / Máxima: 30º C

01/01

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mínima: 18º C / Máxima: 31º C