Sepultado quinto detento da chacina no Semiaberto em Aparecida de Goiânia

Familiares e amigos sepultaram, na manhã desta terça-feira (9), o corpo de Paulo Henrique de Sousa Nogueira, de 31 anos, no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia. Ele foi a quinta vítima identificada da rebelião na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em que nove pessoas foram mortas no primeiro dia do ano.

PH, como era conhecido, sofria de esquizofrenia e estava preso desde outubro do ano passado. Cumpria pena por um roubo cometido há 12 anos.

A mãe de PH, a manicure Suely Dourado de Sousa, de 52 anos, passou a última semana em busca de informações sobre o filho, desde que recebeu um vídeo pelo celular com um homem decapitado e ficou sabendo da rebelião. A busca terminou na manhã de ontem, quando o corpo do detento foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML).

O corpo de PH, assim como o de outros detentos, estava carbonizado. A identificação foi possível através da arcada dentária. A causa da morte ainda é incerta. No documento retirado pela família no IML diz que exames complementares ainda estão sendo aguardados. “Queria saber qual o motivo que puseram fogo no corpo do meu filho e investigar quem realmente matou ele”, desabafa a mãe.

Além de Paulo Henrique, também foram identificados: David de Oliveira Borges, Ravel Nery de Amorim, Waldevir Xavier da silva e Pablo Henrique Alves Silva. Os corpos de outros quatro detentos mortos na rebelião ainda aguardam identificação no IML.