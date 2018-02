Senado aprova criação de universidades federais em Catalão e Jataí

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (20), a criação de duas universidades federais em Goiás, uma na cidade de Catalão e outra em Jataí. O projeto segue para sanção presidencial. As duas serão criadas a partir de estruturas da Universidade Federal de Goiás (UFG).



A Universidade Federal de Catalão (UfCat) foi gerada a partir da aprovação do PLC 5/2018. Segundo o texto, a instituição terá sede e foro no município de mesmo nome. Cursos, alunos e cargos da Regional Catalão da UFG serão automaticamente transferidos para a UfCat, assim como seu patrimônio.



Em Catalão, além do aproveitamento da estrutura existente da UFG, para compor o quadro de pessoal da instituição desmembrada, o projeto prevê a criação de 81 cargos efetivos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - de nível médio e superior -, 40 cargos de direção, 225 funções gratificadas e cinco Funções Comissionadas de Coordenação de Curso (FCC).

Já a criação da Universidade Federal de Jataí (UFJ) foi objeto do PLC 7/2018, que também estabelece sede e foro no município de mesmo nome. De acordo com o texto, a transferência de cursos, alunos e cargos será automática. O campus da UFJ será constituído das atuais unidades acadêmicas de Riachuelo e Jatobá (Cidade Universitária José Cruciano de Araújo).

Além do aproveitamento da estrutura existente da UFG, o texto aprovado prevê a criação de 67 cargos efetivos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 40 cargos de direção, 222 funções gratificadas e duas Funções Comissionadas de Coordenação de Curso.

Os projetos haviam sido aprovados na Comissão de Educação nessa terça-feira (20) e conseguiram entrar na pauta em regime de urgência. O senador Ronaldo Caiado (DEM) é um dos relatores dos projetos.