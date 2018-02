Semiaberto tem 430 detentos sem monitoramento

Reeducandos com trabalho externo não pernoitam na unidade prisional desde a rebelião do início do ano. Sem tornozeleira eletrônica, acompanhamento não é feito

Fabio Lima

Área onde está a Colônia Agroindustrial seria integrada ao futuro Complexo Industrial Metropolitano