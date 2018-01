Semiaberto: Estado quer desativar em 30 dias presídio palco de rebelião

O governo de Goiás quer fechar a atual Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, em um prazo de 30 dias. Outra meta da Diretoria-geral de Administração Penitenciária (DGPA) é construir uma nova unidade do Semiaberto, próxima à Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em um prazo apertado de 90 dias. Para isso uma negociação ...