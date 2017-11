Sem ver os filhos, pai dá marcha a ré em caminhão, atropela e mata uma das crianças em Goiânia

Atualizada às 14h07.

Uma menina morreu em um acidente de trânsito na BR-060, em frente a uma transportadora, em Goiânia, na manhã desta sexta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, o motorista do caminhão é pai de duas crianças e quando foi manobrar o caminhão as crianças estavam sentadas na carroceria.

Eliney Geraldo de Araújo, 48 anos, pediu que os filhos descessem antes de iniciar a manobra, mas as crianças continuaram sentadas. Quando o motorista iniciou a movimentação do veículo, as crianças ficaram prensadas com um baú que estava estacionado.

A menina Elineia Dhayane França de Araújo de 9 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Gabriel Felipe França de Araújo, de 10, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) esteve no local. O caminhão foi transportado pelo guincho da Polícia Civil ao Instituto de Criminalística para verificar uma possível falha mecânica.