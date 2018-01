Os semáforos do cruzamento da Avenida T-2 com a Marginal Cascavel, no Setor Sol Nascente, na capital estão sem energia, na manhã desta segunda-feira (22). Já os equipamentos da Avenida T-7, que mais cedo estavam desligados por conta da falta de energia na região, voltaram a operar normalmente.

Agora os motoristas que trafegam na Rua T-28 e T-53, no Setor Bueno, devem redobrar a atenção, o trânsito está intenso na região.