Seis pessoas morrem após tombamento de ônibus na BR-381

Seis pessoas morreram e 11 ficaram feridas após o tombamento de um ônibus na manhã deste domingo, 12 de novembro, em Igarapé, próximo a Brumadinho, em Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 9h na BR-381, km 525, segundo a Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo perdeu o freio e não conseguiu fazer uma curva à esquerda, o que levou à perda de direção. Entre as vítimas fatais, está um bebê de nove meses. Quatro feridos estão em estado grave, segundo o batalhão responsável pelo caso. Algumas vítimas foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.



A concessionária informou que a BR-381 está temporariamente interditada no sentido São Paulo, o que gerou seis quilômetros de fila.